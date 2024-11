Sarah-Jane Wollny: Die ganze Wahrheit hinter der Trennung von Adrian & Rebecca!

Die Beziehung von Adrian Alian (28) und Rebecca Ries (29) hat den Treuetest nicht bestanden! Das einstige "Bachelor in Paradise"-Traumpaar wollte bei "Temptation Island VIP" in diesem Jahr ihre Beziehung auf die Probe stellen, scheiterten jedoch bereits nach dem zweiten Lagerfeuer. Nachdem Adrian dort die Bilder seiner Freundin aus der Frauenvilla zu Gesicht bekommen hatte, zog er die Reißleine und beendete nicht nur die Showteilnahme der beiden, sondern auch gleichzeitig ihre Beziehung. Doch war ihre Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Dazu scheint Mitstreiterin Sarah-Jane Wollny (26) nun mehr zu wissen ...