"Temptation Island VIP"-Aleks & Vanessa: Babysensation nach Lagerfeuer-Eklat!

Aleks selbst ließ die Behauptung nicht lange unkommentiert. "Leute, das ist so krass, was es für Gerüchte auf der Welt gibt. Heftig, wie kreativ die Leute sind, wie viel Zeit die haben, sich so was auszudenken. Unglaublich, ich bin sehr erstaunt, ich hab schon diverse Gerüchte gehört, aber das sprengt den Rahmen", sagt er in seiner Instagram-Story. Die Baby-Spekulationen sind scheinbar nur heiße Luft...

Verbotene Gefühle bei Joachim Llambi und Isabel Edvardsson! Was hinter den Kulissen von "Let's Dance" passiert ist, erfahrt ihr im Video: