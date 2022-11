"Temptation Island VIP": Jetzt kommt alles raus - Aleks hat sich verliebt

In einem Interview mit Promiflash sprechen Sandra Sicora, Michelle Daniaux und Lala Aluas ganz offen über die Situation zwischen Aleks und Vanessa. Alle drei sind sich scheinbar sicher: Aleks ist bereits verliebt in die Verführerin! "Wir haben es alle so wahrgenommen, dass Aleks sich in Vanessa verliebt, die Bilder waren eindeutig.", erzählt Sandra. Auch Lala hat den gleichen Eindruck: "Ich denke, den Eindruck hatte jeder nach dem, was wir gesehen haben. Verbal und nonverbal hat er jedem mitgeteilt, dass sein Kopf woanders als bei Christina ist. Jede Aktion von ihm deutet darauf hin."

Christina äußerte sich ebenfalls zu den Fremdgeh-Spekulationen: "Ich konnte es einfach nicht glauben, dass die beiden so eine intensive Bindung zueinander aufgebaut hatten", erklärt die 30-Jährige. Es bleibt also spannend, was in den kommenden Folgen alles passieren wird.

Eine neue Folge "Temptation Island VIP" gibt es jeden Dienstag auf RTL+.

