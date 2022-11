"Temptation Island VIP": Harte Worte! Jetzt schießt Salvatore gegen Aleks

In der aktuellen Staffel "Temptation Island VIP" wagen Aleksandar Petrovic und seine Freundin Christina Dimitriou den TV-Treuetest. Für die Reality-TV-Beauty ist es jedoch nicht die erste Teilnahme an dem Format. In der ersten Staffel "Temptation Island" nahm die 30-Jährige bereits mit ihrem Ex Salvatore Vassallo teil - die Beziehung konnte der Insel der Verführung jedoch nicht standhalten und Salvatore ging ihr fremd. Wiederholt sich die Geschichte nun mit ihrem Aleks aufs Neue? Ex Salva hat dazu jetzt einiges zu sagen.