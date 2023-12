Temptation Island VIP: Insiderin packt aus! Emma soll Umut betrogen haben

Ein Unding für Umut! Er behauptete daraufhin, dass Kim einen Kandidaten bei "Prominent getrennt" geschlagen hätte. "Das war nicht so harmlos wie bei 'Are you the One'. Kim wurde daraufhin gleich rausgeschmissen", so der Schönling. "Das zeigt, dass du daraus nichts gelernt hast! Wir waren cool miteinander bis zu aus dem nichts gegen mich/ Emma schießt. Du redest Menschen runter, machst auf alleswissend und willst Aufmerksamkeit. Wie aggressiv und gewalttätig du bist, wird bald ganz Deutschland wissen."