"Temptation Island VIP": Lisa & Akka geben verzweifeltes Baby-Update

Diese Alltagsumstellungen bringen die Neu-Eltern an ihre Grenzen. Lisa verrät weiter: "Wir nutzen gerade jede ruhige Minute, um uns selbst auszuruhen und uns um alle alltäglichen Dinge zu kümmern."

Dennoch waren sie sich bewusst, dass ein Baby ihr Leben auf den Kopf stellen wird, wie die Influencerin weiter zugibt: "Die ersten Wochen sind immer eine Herausforderung und man muss natürlich auch erstmal herausfinden, wie das eigene Kind tickt und was ihm gefällt, wie man ihn am besten beruhigen kann und so weiter." Was dem kleinen Emilio gefällt? "Weißes Rauschen, das machten wir immer bei Spotify an und das bringt den Kleinen häufig runter", gibt die Neu-Mama über ihr erstes Baby preis.

Bleibt zu hoffen, dass die beiden sich schnell in ihrem neuen Alltag einpendeln können. Auf die Unterstützung des jeweils anderen können sie sich auf jeden Fall schonmal verlassen und das ist wohl das Wichtigste.