"Temptation Island VIP"-Lisa & Akka: Große Sorge um ihr Baby!

Auf Instagram meldete sich Lisa-Marie Straube jetzt bei ihrer Community zu Wort. Zwei Dinge liegen ihr besonders an Herze. Zum einen will sie klarstellen, warum sie sich in ihren Storys während ihres Heimatbesuchs bei ihren Eltern öfter ohne Baby Emilio zeigt, zum anderen erklärt sie ihren Fans, was es mit ihrem außergewöhnlichen Buggy auf sich hat.

Weil sich die Fans Sorgen gemacht haben, wo Emilio steckt, während Lisa und Akka mit Freunden unterwegs waren, erklärt die 23-Jährige: "Wir wohnen nicht in Deutschland und besuchen hier meine Eltern, die sich jedes Mal sehr freuen, ihren Enkel sehen zu können. Wenn wir hier sind und unsere Freunde aus München hochfahren zu uns und wir was unternehmen, dann ist es für mich natürlich vollkommen in Ordnung, wenn meine Eltern mal Zeit alleine mit ihrem Enkel haben für 2-4 Stunden und wir auch mal Zeit für uns haben können." Ihre Eltern würden Emilio ohnehin "aufgrund der Entfernung" so selten sehen, obwohl er deren "ganzer Stolz" wäre. Klar, dass er da bei ihnen in guten Händen ist. "Er verbringt mehr als genug Zeit mit uns und liebt es mal mit Oma und Opa zu sein", stellt sie klar.