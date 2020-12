Temptation Island VIP: Roxy packt alles aus! DAS war nicht im TV zu sehen

Doch statt in ihrer Traurigkeit zu versinken, ging Roxy wenig später selbst auf Flirtkurs. Besonders mit Jay gab es einige heiße Aufnahmen. "Ab dem Punkt, als Angela (Finger-Erben) bei uns allein in der Villa war, bin ich erst richtig aufgetaut. Es war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: 'So jetzt lege ich auch mal los. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen!' Der Drops war in dem Moment für mich eh schon gelutscht."