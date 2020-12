Temptation Island VIP: Trennung bei Calvin und Roxy!

Als Calvin und Roxy bei "Temptation Island VIP" einzogen, waren sie überzeugt, dass ihre Beziehung den Treue-Test besteht. "Ich werde sie auf gar keinen Fall verlieren. Ich weiß, was ich an ihr habe und das will ich niemals missen", versicherte er. Doch schon am ersten Tag ging Calvin mit den Single-Damen auf Tuchfühlung. Und auch Roxy kam Stripper Jay näher...