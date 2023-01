Tessa Bergmeier: Knallharte Abrechnung mit Heidi Klum

Tessa Bergmeier wetterte nach der Show: "Am schlimmsten ist Heidis gespielte Nettigkeit. Sobald die Kameras aus waren, war sie weg. Ich hatte nie ein Vieraugengespräch mit ihr - und ich glaube auch keines der anderen Models. Vorher hat man sich die Show ganz anders vorgestellt. Man wollte unbedingt weiterkommen und Heidi gefallen, aber wenn man erst einmal dabei ist, merkt man: Alles ist nur Fake!"

Statt wie ihr großes Vorbild Heidi hochwertige Kampagnen zu shooten, tingeln die meisten Mädchen für OneEins nur über Volksfeste oder sind Stargast bei der Eröffnung eines Einkaufszentrums!

"Seit meiner Teilnahme ist es schwer für mich, in Deutschland gute Jobs zu bekommen. Die Kunden wollen ihre Marke nicht mit GNTM in Verbindung bringen", so Tessa Bergmeier.

Ab Freitag, 13. Januar, wird Tessa Bergmeier nun erstmal im Dschungelcamp zu sehen sein. Heidi Klum sollte sich warm anziehen - dass die ehemalige GNTM-Kandidatin auch am Lagerfeuer noch mal vom Leder ziehen wird, ist hochwahrscheinlich.