"The 50": Mega-Ausmistung! Diese 16 Promis sind jetzt noch im Rennen

Mit den jüngsten Rauswürfen ist der Weg zum Titel so offen wie nie. Die verbleibenden Stars müssen sich in den kommenden Folgen nicht nur den Herausforderungen des Löwen stellen, sondern auch dem wachsenden Misstrauen untereinander. Denn eines ist klar: Bei "The 50" ist niemand vor einem plötzlichen Exit sicher. Wer am Ende triumphiert und den Jackpot für seine Community holt, entscheidet sich beim großen Finale.