The Biggest Loser: Eklat im Abnehm-Camp! Das gab es noch nie

Am Frühstückstisch suchte er das Gespräch mit Danny. "Dein Team hat mit großer Sorge bemerkt, dass du wohl jetzt das Essen sehr hochfährst und den Sport sehr runterfährst", konfrontierte ihn der Trainer. Dannys lustlose Antwort: "Ich kann es dir ja auch noch mal erzählen: Ich will hier raus, und das geht nur über die Waage, also müssen wir halt das Pensum ein bisschen umdrehen." Ramin war fassungslos: "Das habe ich in der Form auch noch nie erlebt."