The Masked Singer: Jury-Eklat hinter den Kulissen!

Letzte Staffel war Ruth Moschner das einzige feste Jurymitglied. Jede Woche bekam sie Unterstützung von zwei Promi-Gastjuroren. Doch dieses Mal wird ihr ein alter Bekannter an die Seite gestellt. "Endlich wieder vereint: In dieser Staffel von 'The Masked Singer' ist unser Ratedreamteam Ruth Moschner und Rea Garvey endlich wieder gemeinsam hinter dem Ratepult!", verkündete Sender ProSieben kürzlich.