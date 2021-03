Rea Garvey: Er lüftet das Geheimnis um seine Kinder

Mit seiner Frau Josephine Garvey (ehemals Falticska) ist Rea Garvey bereits seit 2002 verheiratet. Der Ire und die gebürtige Deutsch-Rumänin lernten sich anfangs am Telefon kennen und lieben: "Ich wollte eigentlich mit ihrem Bruder sprechen. Ihre Stimme war auf Anhieb total sympathisch und sexy." Damals wollte Josephine das Management seiner Band Reamonn übernehmen - am Ende bekam sie einen Heiratsantrag. Aus der anhaltend glücklichen Ehe von Rea Garvey und seiner Frau sind mittlerweile zwei Kinder hervorgegangen. Die gemeinsame Tochter Aamor erblickte 2005 das Licht der Welt. Über ihr Geschwisterkind sind sowohl das Geschlecht, das Geburtsdatum als auch der Name nicht bekannt. Gemeinsam pendelt die Familie zwischen der Hauptstadt Berlin und dem hessischen Dorf Hademar.