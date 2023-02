"The Masked Singer": Traurige Nachrichten für die Fans!

Wo im letzten Jahr bereits im März wieder von der "The Masked Singer" geträllert wurde und das Ratespiel begann, müssen sich die Zuschauer nun einen Monat länger gedulden. Die kommende Staffel der beliebten ProSieben-Sendung kommt in diesem Jahr mit einer Verzögerung ins TV. Ab dem 1. April wird die Show immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.

Einiges bleibt jedoch wie es war - auch in dieser Staffel wird wieder Moderator Matthias Opdenhövel durch die Sendung führen und auch das Haupt-Rateteam besteht aus keinen Unbekannten. Neben Ruth Moschner und Rea Garvey werden auch in der achten Staffel "The Masked Singer" wechselnde Star-Gäste mitraten. Und wie heißt es so schön, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

