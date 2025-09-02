"The Power"-Kandidat Lucas Schwarze im Portrait: Karriere, Privatleben & Steckbrief
Von schwierigen Zeiten bis zu großen Erfolgen: Lucas Schwarze hat viel erlebt. Hier erfahrt ihr alles über den Kandidaten aus "The Power".
Lucas Schwarze ist bei der ersten Staffel von "The Power" dabei.
© IMAGO / Gartner
Lucas Schwarze ist aktuell Kandidat bei "The Power" – und sorgt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Wer ist der 24-Jährige, den viele Zuschauer aus anderen Formaten kennen? Hier gibt’s alle Fakten zu seinem Leben, seiner Karriere und seinen persönlichen Kämpfen.
Wer ist Lucas Schwarze?
Lucas Schwarze ist kein Unbekannter in der deutschen TV-Welt. Erste Aufmerksamkeit erlangte er als Darsteller in der RTLZWEI-Soap "Köln 50667", wo er die Rolle des Stevie verkörperte. Den ganz großen Durchbruch erlebte er jedoch 2024 mit seiner Teilnahme an der 19. Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Damals öffnete Heidi Klum erstmals auch Männern die Tür zum Laufsteg – und Lucas nutzte diese Chance mit seiner offenen, extrovertierten Art.
Vergangenheit: Vom Mobbing-Opfer zum Mutmacher
Besonders bewegend ist Lucas’ persönliche Geschichte: Während seiner Zeit bei der Bundeswehr musste er massives Mobbing ertragen – nur, weil er offen zu seiner Homosexualität stand. "Ich bin da oft wie Dreck behandelt worden", erzählte er einst in einem Interview. Doch statt daran zu zerbrechen, machte ihn diese Erfahrung nur stärker. Heute spricht Lucas offen über diese Vergangenheit, um anderen Mut zu machen. Er möchte ein Beispiel dafür sein, dass man trotz Rückschlägen seinen Weg gehen kann und sich nicht verbiegen lassen sollte.
Privatleben: Freund, Haustiere und Wohnort
Abseits der Kameras zeigt sich Lucas von seiner familiären und lebensfrohen Seite. Er lebt mit seinem Freund und seinen beiden Möpsen Monti und Momo zusammen. Nach einer Zeit in Wingst bei Cuxhaven steht inzwischen ein Umzug nach Hamburg an. Wenn er nicht vor der Kamera steht, verbringt Lucas seine Zeit am liebsten beim Kochen, bei Filmabenden oder ausgelassenen Partys mit Freunden.
Steckbrief: Alle Infos über Lucas Schwarze
Geburtsdatum: 24. August 1999
Alter: 24 Jahre
Größe: 1,89 m
Haarfarbe: Blond
Augenfarbe: Blau/Grau
Wohnort: Hamburg
Bekannt aus: "Köln 50667", "Germany’s Next Topmodel", "The Power"
Beruf: Schauspieler, Model, Influencer, Tänzer