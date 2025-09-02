"The Power"-Kandidat Lucas Schwarze im Portrait: Karriere, Privatleben & Steckbrief

Besonders bewegend ist Lucas’ persönliche Geschichte: Während seiner Zeit bei der Bundeswehr musste er massives Mobbing ertragen – nur, weil er offen zu seiner Homosexualität stand. "Ich bin da oft wie Dreck behandelt worden", erzählte er einst in einem Interview. Doch statt daran zu zerbrechen, machte ihn diese Erfahrung nur stärker. Heute spricht Lucas offen über diese Vergangenheit, um anderen Mut zu machen. Er möchte ein Beispiel dafür sein, dass man trotz Rückschlägen seinen Weg gehen kann und sich nicht verbiegen lassen sollte.