„The Voice of Germany“: Diese Überraschung hält die Jury 2020 bereit

Lange galt „Deutschland sucht den Superstar“ als das Flaggschiff unter den Castingshows, doch allmählich macht „The Voice of Germany“ dem ausgedienten Musik-Format Konkurrenz. Bereits zum zehnten Mal begeben sich die fachkundigen Juroren auf die Suche nach der außergewöhnlichsten und schönsten Stimme Deutschlands. Und diesmal hat nicht nur die Jury einige Überraschungen im Gepäck, sondern auch die Macher haben sich ein neues Konzept überlegt. So werden die Folgen abwechselnd auf ProSieben und Sat.1 gesendet. Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 8. Oktober 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Doch es gibt noch mehr spannende Neuheiten bei "The Voice of Germany" 2020 zu entdecken!