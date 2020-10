Samu Haber: Die süße Wahrheit über seine Freundin

Juhuuu, wenn im Oktober 2020 „The Voice of Germany“ in die zehnte Runde geht, gibt es gleich doppelt Grund zu feiern! In der heißersehnten Jubiläumsstaffel ist nämlich auch Coach Samu Haber endlich wieder mit an Bord. Nach zwei Jahren Auszeit wird sich unser Lieblings-Finne diesmal einen Doppelstuhl mit Sänger Rea Garvey teilen. Erst 2019 gab Samus Band Sunrise Avenue die traurige Trennung bekannt, doch dafür bleibt endlich wieder Zeit für neue – oder auch alte – Herausforderungen. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat gab es in den letzten zwei Jahren viele Veränderungen im Leben des finnischen Sänger und Songwriters. Seine Freundin Vivianne Raudsepp ist passe, stattdessen hat eine neue Frau sein Herz im Sturm erobert. Könnten schon bald die Hochzeitsglocken läuten?