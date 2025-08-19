The Voice of Germany: Mega-Überraschung! Dieser Weltstar rettet die Sänger:innen
Aus für die Kandidat:innen? Nicht mit diesem Weltstar! Dieser Special-Juror mischt die Comeback Stage auf und schenkt eine zweite Chance.
Die Kultshow geht in die 15. Runde und die Fans können es kaum erwarten. Schon jetzt überschlagen sich die Schlagzeilen – und der Grund ist ein internationaler Superstar, der plötzlich in der Jury auftaucht!
© NBC
"This is the, this is the Voice of Germany" – auch 2025 hallt der legendäre Opener wieder durch unsere Wohnzimmer. Doch schon vor dem eigentlichen Start sorgt die 15. Staffel für riesiges Aufsehen: Ein internationaler Star verstärkt das Erfolgsformat – und bringt frischen Wind in die Jury!
"The Voice of Germany": DIESER STAR übernimmt die Comeback Stage!
Die Kultshow geht in die nächste Runde – und das mit einem echten Highlight! Neben den bekannten Coaches Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck & Smudo stößt in diesem Jahr ein Weltstar neu dazu: Calum Scott!!!
Der britische Sänger, der 2015 bei "Britain’s Got Talent" mit seiner Performance von "Dancing on My Own" weltberühmt wurde, übernimmt die "Comeback Stage by SEAT". Dort bekommen bereits ausgeschiedene Talente eine zweite Chance – und die Möglichkeit, sich noch bis ins Halbfinale zurückzukämpfen. Drama, Tränen und pure Gänsehaut sind damit garantiert!
Calum Scott: "Ich weiß genau, wie das ist!"
Calum ist wie gemacht für diese Rolle – schließlich kennt er die Casting-Bühne aus eigener Erfahrung. In einer Pressemitteilung gegenüber ProSieben und Sat.1 erklärte er: "Ich habe vor zehn Jahren selbst in einer Talentshow vorgesungen und sogar einen goldenen Buzzer bekommen – das macht diese Rolle für mich so besonders."
Der Brite weiß, was es bedeutet, mit Lampenfieber auf der Bühne zu stehen: "Die anderen Coaches können diese Erfahrung nicht mit den Talenten teilen. Ich war in ihrer Situation und weiß genau, wie sich das anfühlt."
Sein Ziel ist klar: Kandidat:innen zu unterstützen, die von den anderen Coaches übersehen wurden. "Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance in meinem Comeback-Stage-Team, wenn ich bemerke, dass den anderen #TVOGCoaches bei ihrem Auftritt etwas entgangen ist. Wenn ich etwas in diesen Talenten sehe, das die anderen Coaches nicht entdeckt haben, hole ich sie in #TeamCalum."
Und er legt nach: "Zusammen arbeiten wir dann ihre Stärken so heraus, dass Shirin, Nico, Michi & Smudo und Rea es hoffentlich bereuen werden, sie nicht selbst in ihrem Team zu haben."
Für Calum ist die neue Aufgabe mehr als nur ein Job: "Jetzt ihr Coach zu sein, ihnen Ratschläge zu geben und sie hoffentlich ins Finale von "The Voice of Germany" zu bringen, ist eine große Ehre für mich."
Alle wichtigen Infos zur neuen Staffel "The Voice of Germany"
Offiziell startet die 15. Staffel im Herbst 2025, höchstwahrscheinlich wie gewohnt im September. Am bewährten Konzept wird nichts geändert: Erst die Blind Auditions, dann die Battles und Sing-offs, bevor es in die packenden Live-Shows geht. Im Finale entscheiden neben den Coaches auch die Zuschauer:innen, wer den Titel holt. Ausgestrahlt wird "The Voice of Germany" auf ProSieben und Sat.1, parallel gibt es alle Folgen auch im Joyn-Livestream.
Schon jetzt ist klar: Mit Calum Scott an der Comeback Stage wird "The Voice of Germany" 2025 emotionaler, spannender – und garantiert unvergesslich!