The Voice of Germany: Mega-Überraschung! Dieser Weltstar rettet die Sänger:innen

Sein Ziel ist klar: Kandidat:innen zu unterstützen, die von den anderen Coaches übersehen wurden. "Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance in meinem Comeback-Stage-Team, wenn ich bemerke, dass den anderen #TVOGCoaches bei ihrem Auftritt etwas entgangen ist. Wenn ich etwas in diesen Talenten sehe, das die anderen Coaches nicht entdeckt haben, hole ich sie in #TeamCalum."