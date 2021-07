Thomas Anders & Sohn Alex: Feuer-Drama! Großes Unglück auf Ibiza

Sie hatten einen Schutzengel

"Der Schock sitzt natürlich noch etwas in den Knochen, aber zunächst das Wichtigste: Wir sind unversehrt und ok! Auf unserer Vater-Sohn Tour fing plötzlich die Motorhaube unseres Geländewagens heftig an zu Qualmen", erzählt Thomas auf Instagram. "Es stank unangenehm im Fahrerraum und das Gaspedal ließ sich auch nur noch durchtreten…Nichts ging mehr. Geistesgegenwärtig ließen wir den Wagen von der Fahrbahn rechts ausrollen und verließen das bereits heftig qualmende Auto schnellstmöglich. Das Auto stand innerhalb weniger Minuten in Flammen und wir mussten zusehen, wie unser Auto vor unseren Augen bis auf die Grundkarosserie niederbrannte."