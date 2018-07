Reddit this

Dieter Bohlen: So sah er als Teenie aus

Um sein Privatleben hat lange Zeit ein Geheimnis gemacht. Doch seitdem der Poptitan einen -Account hat, hat sich das schlagartig geändert. Ob am Frühstückstisch, beim Stand-Up Paddling auf Mallorca oder kuschelnd mit Freundin Carina - Fast täglich lässt er uns an seinem Alltag teilhaben. Vor allem die Video-Serie "Dieters Tagesschau" begeistert regelmäßig seine Follower.

Dieter mit Föhnfrisur und Ohrring

Jetzt teilt der Erfolgsproduzent einen ganz besonderen Schnappschuss aus seiner Jugend. Mit Föhnfrisur und Ohrring lächelt er in die Kamera. "Ich als 16-Jähriger in meiner 3. Band Urvogel. Der Ohrclip ist von meiner Mama", schreibt Dieter zu dem Bild. Seine 361 000 Follower finden's super. "Warst schon ein heißes Schnittchen", "Die Friese wie immer genial" und "Ich dachte auf dem ersten Blick, dass du in jungen Jahren bist", lauten die Kommentare.

Damit nicht genug. Dieter hat noch weiter in seiner Fotokiste gekramt. Erst vor kurzem veröffentlichte er ein Bild aus seinen Kindertagen. "Viele von euch wollen ja mal ein Kinderfoto von mir sehen. Ich war schon damals frech", erzählt er.

Sohn Maurice tritt in die Fußstapfen seines Papas

Auch sein Sohn Maurice Cassian aus der Beziehung mit startet derzeit voll auf Instagram und durch. Dort veröffentlicht er unter dem Namen "Cassz" regelmäßig lustige Videos aus seinem Leben - und reißt freche Sprüche. "Ich bin ein 13 Jahre alter Fehler", schreibt er in der Beschreibung seines Youtube-Kanals, um dann aufzulösen: "Hahaha, das habt ihr auch nur eine Sekunde geglaubt?" Die Familienähnlichkeit ist definitiv zu erkennen…