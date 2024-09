Thomas Drechsel: Schauspiel-Aus nach GZSZ? Jetzt packt er aus

Mit dem schnellen Erfolg als Foodblogger hat Thomas Drechsel selbst am wenigsten gerechnet, wie er verriet: "Ich bin total überrascht und ich bin so dankbar dafür, dass ich die Chance habe, noch da stattzufinden und meine Leidenschaft zu zeigen und zu teilen." Viele hätten ihm das nicht zugetraut, erklärte er weiter: "Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben: Nach einem Jahr bist du weg vom Fenster und dann kannst du sehen, wo du bleibst."

Was sich allerdings sicher viele Fans fragen: Wird Thomas Drechsel jetzt gar nicht mehr als Schauspieler vor der Kamera stehen? Da kann der einstige Tuner-Darsteller Entwarnung geben. "Schauspiel ist natürlich ein Steckenpferd von mir und ich will es gerne weitermachen", konnte er seine Anhänger beruhigen. Im Mai habe er in Belgien drehen dürfen. Mehr Details durfte er dazu jedoch noch nicht verraten. "Aber es kommt jetzt bald", ließ er durchsickern. Es bleibt also spannend.