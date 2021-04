Thomas Fritsch: Der "Bergdoktor"-Star ist tot

Thomas Fritsch war seit Jahren in der deutschen Film- und TV-Welt eine feste Größe. Seine Stimme kennt wirklich jeder! Im Laufe seiner Karriere synchronisierte er u.a. Russel Crowe in "Gladiator", Jeremy Irons in "Stirb langsam: Jetzt erst recht" und Bösewicht Scar in "König der Löwen". Doch auch als Schauspieler machte sich Thomas einen Namen. So stellte er sein Talent in zahlreichen Produktionen wie "Der Bergdoktor", "Rosamunde Pilcher" und "Die Rosenheim-Cops" unter Beweis. Zuletzt begeisterte der 77-Jährige die Zuschauer 2018 in dem Kino-Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" an der Seite von Henning Baum und Uwe Ochsenknecht. Jetzt müssen wir leider Abschied von dem Ausnahmetalent nehmen.

