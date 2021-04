Barby Kelly: "Kelly Family"-Star stirbt mit 45 Jahren

"Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen", heißt es in dem offiziellen Statement. "Wir sind in tiefer Trauer und bitten um Verständnis, dass wir uns derzeit nicht weiter dazu äußern. Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen. Danke für Eure Anteilnahme und Gebete." Was die genaue Todesursache war, ist bisher nicht bekannt.