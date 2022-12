Thomas Gottschalk: Arroganz-Anfall! Das Karriere-Aus ist besiegelt...

Mehr als zehn Millionen schalteten "Wetten, dass..?" ein, um den Superstar auf seiner berühmten ZDF-Couch zu sehen. Aber nicht bei allen sprang der Funke des TV-Lagerfeuers über. Thomas musste reichlich Kritik einstecken: kein Witz, kein Charme – nur Selbstinszenierung. Schon im Vorfeld machte er sich über die Wetten lustig, in der Show nennt er seine Gäste bei falschen Namen. Ihm egal.

Seitdem der 72-Jährige mit Freundin Karina Mroß im siebten Himmel schwebt, benimmt er sich immer öfter wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Als sei ihm der zweite Frühling zu Kopf gestiegen – oder warum muss er immer wieder hinausposaunen, was für eine tolle Blondine er nun an seiner Seite hat? Worte, die Noch-Gattin Thea nach über 40 gemeinsamen Jahren zutiefst schmerzen müssen – und ihr den Neuanfang erschweren. Ja, Thomas Gottschalk haut Sprüche raus, ohne Rücksicht auf Verluste oder seine Familie. Ausbaden muss es auch sein Sohn Roman. "Ich besuche meine Mutter in Malibu jetzt häufiger als früher", gestand der 40-Jährige.

Der Multimillionär kokettiert sogar gern mit seinem Kontostand. Er sei leider nicht reich genug, "um auch die dritte und vierte Generation durchzufüttern", aber Schwiegertochter Melissa dürfe ja ein tolles Luxusleben im sonnigen Kalifornien führen. "Melissa lebt zwar – dank ihrer Ehe mit meinem Sohn – in gehobenen Verhältnissen ...", plauderte der Entertainer ungeniert aus. Klingt echt überheblich!

Thomas Gottschalk: Bittere Trennung! Jetzt packt er aus. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: