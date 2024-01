Thomas Gottschalk: DAFÜR gibt er jetzt seine Millionen aus

Immerhin wird Thomas' Vermögen auf unglaubliche 90 Millionen Euro geschätzt! Sehr viel Geld. Zum Glück, denn Thomas hat Großes im Blick. Zum einen will das Leben mit Freundin Karina im feinen Baden-Baden gelebt werden. Schlemmen in den Sterne-Restaurants im nahen Gourmet-Mekka Baiersbronn könnte man. Oder in Berlin. Gerne im Promi-Restaurant Borchardt. Oder er shoppt mit Karina Mode. Und so ein Friseurbesuch und eine Maniküre mit allem Drum und Dran – da glüht die Kreditkarte. Und als Kavalier verehrt er seiner Karina sicher hier und da ein kostspieliges Geschenk. Knickerig will Tommy ja nicht sein.

Und dann liebt das Paar natürlich das Reisen. Schon im letzten Jahr gingen die beiden satte sieben Wochen auf Liebesurlaub. Gottschalk schwärmte: "Wir reisen viel. Las Vegas, Santa Fe und Sonnenuntergänge auf unserem See." Ein Erlebnis, das die beiden unbedingt wiederholen möchten. Und da es dann keine billigen Absteigen sein dürfen, sind die Reisen nie ganz billig. Im Gegenteil! "Ich bin schon ein bisschen ein Luxustourist geworden", gibt er zu.