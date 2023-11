Thomas Gottschalk: Er trauert schon jetzt "Wetten, dass …?" hinter her

Thomas Gottschalk ist dafür bekannt, dass er in brenzlichen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann. Vor allem bei der experimentellen Show "Wetten, dass…", war dies nie so einfach. In seinen vielen Jahren als Moderator blieb ihm vor allem ein Gast besonders im Kopf. Noch heute schwärmt der 73-Jährige von dem Gastauftritt der Pop-Ikone Michael Jackson. „Ihn dazuhaben, und da war ja nun um die Halle herum lagen Reporter und Fotografen, die alle versucht haben, ein Zipfelchen von ihm zu erreichen. Und er saß mir da gegenüber. Und das war schon eine ganz besondere Ausnahmefigur, dieser Michael Jackson“, sagte er im Interview bei der ZDF-Sendung "Hallo Deutschland". Für ihn war das Treffen mit Michael einer der tollsten Momente seiner Karriere. Da kann so mancher ziemlich neidisch werden!