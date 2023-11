Thomas Gottschalk: Jetzt macht Freundin Karina ihr eigenes Ding

Jedenfalls macht Karina an diesem Abend im Europapark Rust ganz und gar nicht den Eindruck, auf Ruhestand eingestellt zu sein, im Gegenteil: Sie hat sich in ihr schönstes Kleid geworfen. Man spürt, diese Party ist ihr wichtig: Der mächtige TV-Produzent Werner Kimmig feiert seinen 75. Geburtstag. Und alle sind gekommen. Schließlich ist Kimmig ein einflussreicher Boss in der Fernsehbranche. Tommy Gottschalk ist natürlich auch da. Lächelt brav, charmant. Und Karina? Na, die dreht an seiner Seite regelrecht auf, strahlt in jede Kamera, stellt sich in Pose. Vielleicht wird Kimmig ja auf sie aufmerksam, bietet ihr womöglich gar eine Rolle oder eine TV-Show an?

In den ersten Jahren mit Gottschalk sah das noch anders aus. Karina hielt sich im Hintergrund, gab keine Interviews. Doch je länger sie an seiner Seite ist, desto mehr drängt sie in den Vordergrund, scheint mehr und mehr Gefallen am glitzernden Promi-Leben zu finden. Fehlt eigentlich nur noch ein eigener TV-Auftritt. Zeit genug hätte sie ja. Ihren Job als Controllerin beim Sender SWR hat sie schon vor drei Jahren aufgegeben. Und Thomas als Rentner hätte auch genug Freizeit, um sie zu unterstützen!