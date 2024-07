Thomas Gottschalk: Nach Verlobung mit Karina - Jetzt äußert sich auch sein Freund

Thomas und Mike sind seit über 40 Jahren beste Freunde. "Du bist ein cooler alter Sack", schrieb der Moderator seinem Kumpel via Social Media. Die zwei Urgesteine der TV-Landschaft sind übrigens sehr erfolgreich mit ihrem Podcast "Die Supernasen". Und Mike hat auch in Sachen Liebe einen guten Riecher.

Mit seiner Birgit (69) ist er seit 1976 verheiratet. Als sie sich ineinander verliebten, war sie 15 und er 18. Es steht also bald die goldene Hochzeit an. Wie man das schafft? Da hat Mike Krüger ein paar Tipps parat: "Zu einer langen Ehe gehören blindes Verständnis, viel Toleranz und ganz viel Liebe", sagt er im Exklusivinterview beim Bauer-Media-Startreff im Falkensteiner Schlosshotel am Wörthersee.