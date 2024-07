Thomas Gottschalk nach Verlobung: Die Reaktion von Ex Thea spricht Bände

Wie romantisch! Eine, die das aber scheinbar gar nicht so süß findet, ist wohl seine Ex Thea. Verletzt es sie etwa, dass ihr Verflossener nur einen Monat nach der Scheidung bereits einer anderen den Ring (oder in diesem Fall das Bonbon-Papier) an den Finger steckt? Während unzählige Promi-Kollegen, wie Evelyn Burdecki (35), Victoria Swarovski (30), Frauke Ludowig (60) oder auch Vera Int-Veen (56) in den Kommentaren zu dem Verlobungs-Post des Moderators auf Instagram ihre Graduationen ausrichten, fehlt von Theas Zuspruch dort jede Spur.

Thomas bedankt sich öffentlich unter dem Bild mit den Worten: "Danke für alle guten Wünsche! Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt!". Ob er sich wohl gewünscht hätte, dass seine Ex Thea ihm sein Liebes-Glück mit Karina genauso gönnt? Öffentlich äußerte sich Thea Gottschalk noch nicht zu den Verlobungs-News. Doch wer weiß, vielleicht hat sie ihrem Ex auch privat bereits ihre Gratulationen ausgerichtet.

Steht auch beruflich für Thomas Gottschalk ein neues Kapitel an? Mehr zu ihm auf dem "Traumschiff" erfährst du im Video: