Thomas Gottschalk: Jetzt reagiert er auf die harte Kritik an "Wetten, dass..."

Über 10 Millionen Zuschauer saßen am Samstagabend vor dem Fernseher. Damit verzeichnete "Wetten, dass..." deutlich höhere Quoten als andere Sendungen. Das sieht auch Thomas Gottschalk so und nimmt in einem Interview mit "Bild" Stellung: "Bei 'Wetten, dass..?' läuft es immer nach dem gleichen Muster: Es freuen sich viele Leute darüber und die Quoten sind höher als woanders", erklärt er.

Weiter erklärt er, dass lediglich "ein paar misslungene Journalisten" auf ihren Sofas sitzen und nur danach suchen würden, dass irgendwas auffällt: "Wenn es nach denen ginge, hätte ich mich schon vor 30 Jahren weinend von meinem Job verabschiedet", ist sich der Moderator sicher.

Auch für sein Lispeln während der Show hat Thomas eine Erklärung: "Das war ein technisches Problem mit dem Ton.", stellt er klar.

Ihr wollt wissen, was in Thomas Gottschalks Familienleben los ist? Im Video erfahrt ihr mehr!