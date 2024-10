Thomas Gottschalk: Jetzt schießt er gegen Carolin Kebekus

In der "Carolin Kebekus Show" machte sich die Comedienne nicht nur über Thomas Gottschalks' zunehmend kontroverse Aussagen lustig, sie widmete ihm sogar einen eigenen Song namens "Thommy", umgedichtet auf das Lied "Tommi" von AnnenMayKantereit. Darin heißt es: "Thommy, ich glaub, du musst einsehen, du darfst 'ner Frau nicht ans Bein gehen. Einfach nicht hinsehen. Wegschauen, wenn Knie vorbeiziehen. Thommy, musst du ins Heim gehen? Vielleicht checkst du ja nicht, was die Jugend so spricht. Oder dass man als Mann statt Mist labern auch schweigen kann. Thommy, mach dein Hörgerät an. Damit du hörst, irgendwann, irgendwann, irgendwann, fangen wir hier zum x-ten Mal zu kotzen an."

Autsch! Auch den Entertainer scheinen diese Worte erreicht zu haben, denn er meldete sich wenig später höchstpersönlich auf Instagram zu Wort. Dass Carolin Kebekus in ihrer Show noch zu einer Stadtwette à la "Wetten, dass..?" aufrief und verkündete: "Ich wette, dass wir 100 Kölner:innen finden, die am Samstagabend vor der Flora in Köln stehen und unseren Thommy-Song singen", nahm Thomas Gottschalk zur Gelegenheit zum Gegenschlag auszuholen.