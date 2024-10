Thomas Gottschalk: Genervt von der jungen Generation - "Für mich ist das schlimm"

Dennoch betont Gottschalk, dass er durchaus versuche, sein junges Publikum zu verstehen. Umgekehrt hofft er aber auch, dass ihm diese mit Respekt und Nachsicht begegnen. "Heute ist es so, dass ich erst einmal nachdenke, bevor ich etwas sage. Für mich ist das schlimm", klagt der Entertainer und rechtfertigt seine Art, die nie verletzend oder böse gemeint sei. "Heute werde ich nicht nur als alter weißer Mann in eine Ecke gestellt, in der ich nicht sein möchte, sondern in meiner Kritik als Querulant wahrgenommen, der ich nicht bin – zumindest nicht sein möchte."