Thomas Gottschalk: Neue Lästerattacke! Jetzt geht es seiner Steiftochter an den Kragen

Früher wäre so etwas im Hause Gottschalk undenkbar gewesen! Als Roman (heute 41) und Tristan (35) noch klein waren, lief Erziehung noch anders ab als mit Therapeutengesprächen. Da gab es schon mal eine saftige Backpfeife! Sei es, weil Roman sein Eis von der Waffel fiel oder Tristan eine Schallplatte zerkratzte.

"Meine Fingerabdrücke hielten sich ziemlich gut auf seiner Backe", erinnert sich Gottschalk. Autsch!

Und Melinda? Sie hat den ehemaligen "Wetten, dass..."-Moderator noch nicht so lange in ihrem Leben. Doch wenn er sich schon nicht scheut, in der Öffentlichkeit so über ihre Karriere zu lästern, kann man sich vorstellen, was sie sich zu Hause noch alles anhören muss