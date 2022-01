Thomas Gottschalk: Neuer Schlag für Ex-Frau Thea!

Anfang Januar tauchte ein Bild im Netz auf, das ihr einen Stich ins Herz versetzt haben könnte. Darauf zu sehen: ihr Ex Thomas Gottschalk (71). Gemeinsam mit seiner Schwester Raphaela Ackermann (61), seinem Sohn Roman (39) und Schwiegertochter Melissa (38) sitzt er an einem Tisch, gönnt sich ein Gläschen Wein. Ebenfalls mit dabei: Freundin Karina Mroß (59)! Die schöne Blondine lächelt gut gelaunt in die Kamera, wirkt glücklich und gut aufgehoben...

Dieser Anblick muss eine neue Demütigung für Thommys arme Ehefrau sein! Denn bis 2019 war Thea fast 50 Jahre lang diejenige, die an Silvester neben dem Entertainer bei Familienfeiern Platz nahm. Doch diese Position hat nun eine andere Frau eingenommen! Wer die brisante Aufnahme hochlud? Thommys Schwester veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account – und setzte damit ein Zeichen! Karina ist voll integriert, scheint sie so sagen zu wollen. Auch die frühere Controllerin schwärmte schon begeistert, wie liebevoll sie in der Familie ihres Liebsten – auch von den gemeinsamen Söhnen mit Thea – aufgenommen wurde. Dass Thomas mit Karina überglücklich ist, damit hielt er noch nie hinterm Berg. "Sie ist meine Traumfrau. Jetzt lassen wir es krachen...", so der TV-Star total verliebt.

An Thea denkt bei diesen Aussagen und solch einem Foto leider offenbar niemand. Wie schade!