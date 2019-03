Thomas Gottschalk: SIE ist seine neue Freundin

Liebes-Aus nach über 40 Jahren! Am Montag verkündete Rechtsanwalt Christian Schertz gegenüber der „BILD“-Zeitung, dass sich Thomas und Thea Gottschalk getrennt haben. Krisengerüchte gab es schon länger. "Kein Mensch wird behaupten, dass man sich 40 Jahre jeden Tag Rosen streut", gab Thomas kürzlich in einem Interview zu. Als ihr Haus in Malibu dem Flammeninferno zum Opfer fiel, blieb er in Deutschland.

SIE hat Thomas' Herz erobert

Was der ausschlaggebende Grund für die Trennung war? Thomas soll Anfang des Jahres eine neue Frau kennengelernt haben. Jetzt fand "Bunte" heraus, wer die geheimnisvolle Dame ist. Seine neue Freundin soll Karina Mroß sein. Die 56-Jährige arbeitet als Controllerin beim Sender SWR in Baden-Baden, ist nicht verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer privaten Geburtstagsfeier im August letzten Jahres.

Gemeinsames Dinner in Berlin

Bereits im November wurden die beiden zufällig von in Berlin erwischt. "Ungefähr zwei, drei Tage nachdem sein Haus in Kalifornien abgebrannt ist, betrat in Begleitung einer blonden Frau das Lokal. Es war definitiv nicht seine Ehefrau. Sie setzten sich direkt neben uns an den Tisch. Die beiden wirkten sehr vertraut, unterhielten sich ungefähr anderthalb bis zwei Stunden und danach verließen sie gemeinsam das Lokal", berichtete RTL-Reporter Martin To Roxel. Mal sehen, wann die beiden uns mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt überraschen…