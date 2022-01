Thomas Gottschalk: TV-Hammer! "Wetten, dass...?" weiterhin mit dem Moderator!

Nachdem Thomas Gottschalk bei seiner Jubiläumsshow von "Wetten, dass...?" mit 14 Millionen TV-Zuschauern am 06. November 2021 Bomben-Quoten für das "ZDF" einfahren konnte, reagiert nun der Sender auf den Show-Hammer! So soll Thommy auch in diesem sowie im nächsten Jahr wieder die Moderation von "Wetten, dass...?" übernehmen. Laut "Bild" erklärt der "ZDF"-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben. Ab sofort sind wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen." Wow! Was für Jubelnews!