Thomas Gottschalk und Freundin Karina: Eklat bei seiner Geburtstags-Party

Er ist ein Glückspilz! Auf Wolke sieben schwebt der Entertainer mit seiner Karina Mroß (57) bereits. Jetzt erweist sich nach seiner -Talfahrt auch beruflich wieder als Überflieger. Das spendiert dem Moderatoren-Urgestein eine Live-Show aus Berlin. Denn Tommy will öffentlich in seinen 70. Geburtstag am 18. Mai hineinfeiern. In der Sendung werden Weggefährten und Freunde des Jubilars zu Gast sein. „Zum Siebzigsten erfüllt mir der Sender endlich denWunsch nach einer Show, auf die ich mich weder vorbereiten muss noch kann. Ich habe keine Ahnung, wer eingeladen wurde.“ Er hoffe nur, „dass ich alle Gäste kenne, die da kommen.“

Feiert Thomas Gottschalk ohne seine Freundin?

Zu engen Weggefährten gehören schließlich auch seine Frau Thea (74) und seine beiden Söhne Roman (37) und Tristan (31). Werden auch sie Gäste sein? Immerhin feiert Thomas Gottschalk wichtige Familienfeste wie Ostern oder Weihnachten nach wie vor mit seiner Familie – und ohne seine Geliebte. Pressesprecher Stefan Unglaube verriet gegenüber "Freizeitwoche": „Ablauf und Gäste stehen noch nicht fest – werden wir auch nicht kommunizieren, da es sich tatsächlich um Überraschungsgäste für Herrn Gottschalk handeln wird.“ Ein Dementi klingt anders…!

Thomas Gottschalk: Nackt-Skandal um seine Freundin Karina Mroß!

Doch was ist mit Karina, die seit einem Jahr an seiner Seite ist? Zwei Frauen sind eine zu viel. Wird Thomas auf die Geliebte verzichten, damit es bei der Show nicht zum Eklat kommt? Kein schönes Gefühl für Karina – zumal auch sicher Verlustängste eine Rolle spielen. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass der Moderator letztendlich wieder zu seiner Ehefrau Thea zurückkehrt...