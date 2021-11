Thomas Gottschalk & Giovanni Zarrella: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Wird Giovanni der neue Gottschalk?

In den sozialen Netzwerken reiht sich seitdem eine Lobeshymne an die nächste. Dort heißt es unter anderem: "Liebes ZDF, mit ihm ist euch ein Geniestreich gelungen" oder "Ich fühle mich zurückversetzt in meine Kindheit, als es noch tolle Schlagershows gab und am Samstagabend eine Show für die ganze Familie". Die Frage ist: Was plant der Sender demnächst mit dem Sympathieträger? Denn dass es nicht bei dieser einen großen Show bleiben kann, liegt eigentlich klar auf der Hand. Doch welche Möglichkeiten stehen ihm offen?

Nun, eine Familienshow, die gerade ihr fulminantes Comeback feierte, gibt es ja noch: "Wetten, dass ..?"! Zehn Jahre nach seiner letzten Moderation präsentierte Thomas Gottschalk den Quotenbringer zum Jubiläum Anfang November erneut – und 14,46 Millionen Zuschauer schalteten ein. Allerdings weniger wegen Gottschalk, sondern mehr aus sentimentalen Gründen. Denn der Show-Titan kam bei den Zuschauern nicht gut weg. Viele wünschen sich die Show nun zumindest einmal im Jahr.

Das Auffällige: Zarrella moderierte die Außenwette. Kurz vor Schluss sahen er und Thomas sich tief in die Augen, gaben sich die Hände – und es wirkte fast so, als besiegelten sie etwas. Übergab der Bayer hier inoffiziell sein TV-Baby an den smarten Deutsch-Italiener? Wird Giovanni womöglich der neue Thommy? Es spricht tatsächlich nichts dagegen – aber einiges dafür …