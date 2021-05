Thomas Gottschalk und Karina Mroß: Hochzeits-Hammer!

"Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt", erzählte der 70-Jährige gerade in einem Interview laut "Das Neue". Und der gebürtige Franke verrät auch, wer dieses Idol ist. Nämlich schon als Teenager schwärmte er für einen echten Welt-Star: In seiner Karina sieht Thommy eine Ähnlichkeit mit der 1982 tödlich verunglückten Hollywood-Ikone Grace Kelly († 52). "Mein Frauenbild war etwas madonnenhaft. Grace Kelly fand ich toll", sagt der Moderator.