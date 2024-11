Thomas Gottschalk: Das Aus ist offiziell!

Thomas Gottschalk (74) ist für seine kontroversen Sprüche bekannt – doch sein jüngster Witz über Maite Kelly kam gar nicht gut an. Im Podcast scherzte er: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht". Es ging um seinen Besuch in Florian Silbereisens Show "Adventsfest der 100.000 Lichter". Ein fieser Spruch über Kellys Körper, die für ihre kurvige Figur bekannt und dafür von Fans gefeiert wird. Die Kritik ließ also nicht lange auf sich warten! Gegenüber der "Bild" rechtfertigte sich nun der Entertainer: "Ich habe genug Gags auf meine Kosten gemacht. Jetzt war Maite dran. Das weiß niemand besser als sie selbst, denn sie ist immerhin alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: 'Was sich liebt, das neckt sich'."