Thomas Gottschalk und Thea: Schmutzige Details zum Ehe-Aus enthüllt

Es muss sich für Thea Gottschalk (73) wie ein wahr gewordener Albtraum anfühlen: Ihr Mann Thomas (68) lässt sie nach 47 gemeinsamen Jahren einfach fallen, ist jetzt lieber mit einer anderen Frau zusammen. Während er mit Karina Mroß (57) bereits seinen ersten Liebesurlaub verbrachte, verschanzt sich Thea heute in ihrem New Yorker Apartment.

Für seine Ex begann der Horror schon im November – ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag: Da zerstörte ein Großbrand ihr Zuhause im kalifornischen Malibu. Gerade noch rechtzeitig konnte sie mit ihren Katzen der Feuerhölle entkommen. Alles, was sie zurückließ, wurde zu Asche: persönliche Gegenstände, Kleidung, Fotos, Erinnerungen. Das Anwesen brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Thomas Gottschalk wagt einen Neuanfang

Ganz allein stand Thea plötzlich vor dem Nichts. Denn war da schon nicht an ihrer Seite. Er moderierte zeitgleich eine Gala in Deutschland. Und dort blieb er auch: Er habe „kein Interesse, mir die Asche meines Besitzes anzugucken“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Und offensichtlich auch nicht, seiner Frau in der Krise beizustehen. Lieber saß er ein paar Tage später neben seiner neuen Freundin bei einer Veranstaltung im Europa-Park in Rust. Erst zwei Wochen nach dem Feuer flog er nach Kalifornien zurück – scheint, als wäre die Liebe zu Thea da auch schon längst erloschen gewesen. Vor Kurzem zog er ein Fazit aus den Geschehnissen: „Plötzlich ist ein Schicksalsschlag eingetreten, der etwas beendet hat, von dem ich nicht gewusst habe, wie ich es beenden soll.“

Thomas Gottschalk: Eiskalte Abrechnung! Jetzt spricht er Klartext!

Einen Neuanfang macht Gottschalk jetzt mit Karina. Die 57-Jährige lebt in Baden-Baden und arbeitet beim Südwestrundfunk (SWR). Dort verantwortet sie unter anderem die Budgets für große -Sendungen. Auch sie hat ein Kind, eine Tochter. Zieht Gottschalk jetzt zu den beiden? „Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht“, sagt Gottschalk. Nur so viel scheint sicher: Es wird ohne Thea weitergehen. Über seine neue Lebenssituation soll er sie „lediglich“ informiert haben. Ein trauriges Ende einer einst so großen Liebe.