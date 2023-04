Thomas Gottschalk: Wieder vereint! Jetzt ist alles wie früher

Ab dem 19. April ist es soweit und die beiden Entertainer präsentieren ihren Podcast auf RTL+ Musik, wie der Sender kürzlich verriet. "Ich habe in meinem Leben schon immer zu viel geredet und zu viel verraten", erklärt Gottschalk zu seinem neuen Projekt. "Ich kann für nichts garantieren, dafür aber versprechen: 'Die Supernasen' ist der erste rundum ehrliche Podcast, wir lügen nicht.", sagt der 72-Jährige weiter.

Auch Mike Krüger freut sich schon auf das gemeinsame Projekt mit seinem Kollegen: "Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft. [...] Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall für 100 Jahre - wenn uns keiner stoppt." In der ersten Folge wird es laut Thomas Gottschalks Instagram-Account um die 70er-Jahre gehen. "Sie droppen Namen, die heute niemand mehr kennt und machen Witze, über die keiner mehr lacht ... also außer ihr!", heißt es in dem Post.