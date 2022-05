Thomas Hayo: Wohnung, Freundin & Beruf - So tickt der GNTM-Juror privat

Längst fühlt sich der im beschaulichen Saarland geborene Thomas Hayo wie ein echter New Yorker. Immerhin lebt der heute 53-Jährige seit nunmehr 30 Jahren in der Stadt, die niemals schläft. Das gilt wohl auch für den Creative Director höchstpersönlich, denn Thomas Hayo arbeitet am liebsten nachts. Umso praktischer, dass sein Büro und seine Privatwohnung in ein und demselben Gebäude in Manhatten liegen: „Mein Office und meine Wohnung sind auf verschiedenen Etagen in demselben Gebäude, übrigens einem sehr historischen in der Bowery Street", verriet Thomas Hayo 2015 gegenüber "Stylebook".