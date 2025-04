Thomas Rühmann: Bittere Prognose zum "In aller Freundschaft"-Aus

In der MDR-Show "Riverboat" sprach der Schauspieler jetzt über den Erfolgs-Hit, der nun schon so lange fester Bestandteil seines Lebens ist. Ein Erfolg, mit dem weder Thomas Rühmann noch seine "In aller Freundschaft"-Kollegen zu Beginn der Dreharbeiten 1998 gerechnet hätten. Wie er in der Talkshow verrät, prognostizierte er anfangs ein sehr viel früheres Aus für die Ärzte-Serie: "Dass die Serie so lange laufen würde, das hätte anfangs niemand gedacht."