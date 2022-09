Thomas Seitel: Pikantes Video aufgetaucht! Seine Ex-Freundin ist plötzlich wieder da

Denn nun ist ein Post mit einer rätselhaften Botschaft aufgetaucht. Auf dem Instagram-Profil von Anelia, also der Frau, mit der Thomas Seitel vor Helene Fischer zusammen war, findet man ein Video von 2014, das sie und Thomas in Dubai zeigt. Soweit nicht ungewöhnlich. Vor acht Jahren war Helene schließlich noch kein Thema in seinem Leben. Doch nun das Ungewöhnliche: Wie "IN" herausfand, hat die Stylistin das Video erst vor drei Wochen kommentiert mit den Worten "miss u" - vermisse dich. Hoppla!