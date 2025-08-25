Thomas und Karina Gottschalk verliebt in London!

Love is in the air – in London! Zum ersten Hochzeitstag ging’s für Thomas und Karina Gottschalk ins englische Königreich. Und für den Entertainer war es eine ganz besondere Reise: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Alles ist anders – und viel besser. Glücklicher bin ich heute!" schwärmt er auf Social Media.