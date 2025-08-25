Thomas und Karina Gottschalk verliebt in London!
Der "Wetten, dass…"-Star schwebt auf Wolke 7 und entführt seine Liebste nach London! Warum er jetzt glücklicher als je zuvor ist ...
Thomas und Karina Gottschalk könnten derzeit kaum glücklicher sein.
© Imago/Hofer
Love is in the air – in London! Zum ersten Hochzeitstag ging’s für Thomas und Karina Gottschalk ins englische Königreich. Und für den Entertainer war es eine ganz besondere Reise: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Alles ist anders – und viel besser. Glücklicher bin ich heute!" schwärmt er auf Social Media.
Heimliche Traumhochzeit auf Ibiza
Am 23. August 2024 gaben sich der ehemalige "Wetten, dass..."-Moderator und seine Herzensdame das "Ja-Wort" – ganz heimlich auf Ibiza! Nur enge Freunde und Familie waren dabei, als Karina ihren Nachnamen wechselte und zur Frau Gottschalk wurde.
Standesamtliche Trauung in Baden-Baden
Nur vier Tage nach dem romantischen Fest unter freiem Himmel ging es für das Paar ganz offiziell zum Standesamt in Baden-Baden. Dort machten sie ihre Liebe auch auf dem Papier perfekt.
Ein Hoch auf die Gottschalks – und eine Hochzeit, die genau zeigt, wie authentisches Liebesglück heute aussehen kann.
Liebes-Flashback inklusive! Am 23. August 2017 schlug bei Thomas Gottschalk (74) und Karina der Liebesblitz ein – jetzt, genau sieben Jahre später, feiern die beiden in London ihren ersten Hochzeitstag.
Damals saßen sie bei einer Geburtstagsfeier in Baden-Baden zufällig nebeneinander – heute sind sie verheiratet und unzertrennlich. Und das Glück scheint mit jedem Jahr größer zu werden.
Sightseeing, Tea Time und ein ABBA-Highlight
Ganz entspannt ließen es sich die Gottschalks in der englischen Hauptstadt gut gehen: Bummeln, Blumenmärkte, Tea Time – und als musikalisches Highlight: die ABBA-Show "ABBA Voyage" im Queen Elizabeth Olympic Park!
Ein Geschenk, das sprachlos macht
Doch nicht nur Thomas legte sich ins Zeug: Auch Karina Gottschalk überraschte mit einem ganz besonderen Geschenk! Der Entertainer erzählt: "Ich hatte mich in ein Hemd eines australischen Schauspielers aus einer Netflix-Serie verliebt – und Karina hat es tatsächlich aufgetrieben. Genau dieses Hemd schenkte sie mir zum Hochzeitstag. Ich war platt!"
Was für eine originelle Liebeserklärung – ganz ohne große Worte.