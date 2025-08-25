Liebesfieber

Thomas und Karina Gottschalk verliebt in London!

Der "Wetten, dass…"-Star schwebt auf Wolke 7 und entführt seine Liebste nach London! Warum er jetzt glücklicher als je zuvor ist ...

Strahlend lächeln Karina und Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich in die Kamera! - Foto: Imago/Hofer

Thomas und Karina Gottschalk könnten derzeit kaum glücklicher sein.

© Imago/Hofer

VonInTouch Redaktion
Uhr

Love is in the air – in London! Zum ersten Hochzeitstag ging’s für Thomas und Karina Gottschalk ins englische Königreich. Und für den Entertainer war es eine ganz besondere Reise: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Alles ist anders – und viel besser. Glücklicher bin ich heute!" schwärmt er auf Social Media.

Heimliche Traumhochzeit auf Ibiza

Am 23. August 2024 gaben sich der ehemalige "Wetten, dass..."-Moderator und seine Herzensdame das "Ja-Wort" – ganz heimlich auf Ibiza! Nur enge Freunde und Familie waren dabei, als Karina ihren Nachnamen wechselte und zur Frau Gottschalk wurde.

Standesamtliche Trauung in Baden-Baden

Nur vier Tage nach dem romantischen Fest unter freiem Himmel ging es für das Paar ganz offiziell zum Standesamt in Baden-Baden. Dort machten sie ihre Liebe auch auf dem Papier perfekt.

Ein Hoch auf die Gottschalks – und eine Hochzeit, die genau zeigt, wie authentisches Liebesglück heute aussehen kann.

Liebes-Flashback inklusive! Am 23. August 2017 schlug bei Thomas Gottschalk (74) und Karina der Liebesblitz ein – jetzt, genau sieben Jahre später, feiern die beiden in London ihren ersten Hochzeitstag.

Damals saßen sie bei einer Geburtstagsfeier in Baden-Baden zufällig nebeneinander – heute sind sie verheiratet und unzertrennlich. Und das Glück scheint mit jedem Jahr größer zu werden.

Sightseeing, Tea Time und ein ABBA-Highlight

Ganz entspannt ließen es sich die Gottschalks in der englischen Hauptstadt gut gehen: Bummeln, Blumenmärkte, Tea Time – und als musikalisches Highlight: die ABBA-Show "ABBA Voyage" im Queen Elizabeth Olympic Park!

Ein Geschenk, das sprachlos macht

Doch nicht nur Thomas legte sich ins Zeug: Auch Karina Gottschalk überraschte mit einem ganz besonderen Geschenk! Der Entertainer erzählt: "Ich hatte mich in ein Hemd eines australischen Schauspielers aus einer Netflix-Serie verliebt – und Karina hat es tatsächlich aufgetrieben. Genau dieses Hemd schenkte sie mir zum Hochzeitstag. Ich war platt!"

Was für eine originelle Liebeserklärung – ganz ohne große Worte.

