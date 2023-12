Thomas Gottschalk: Quoten-Geheimnis gelüftet!

Am vergangenen Wochenende war endgültig Schluss: Thomas Gottschalk hat das allerletzte Mal "Wetten, dass...?" moderiert. Trotz viel Kritik an Thommys letzter Show feierte sie einen Riesen-Quotenerfolg: Mit 12,13 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen aus Deutschland sorgte die letzte "Wetten, dass...?"-Ausgabe von Thomas Gottschalk im ZDF für Traumquoten.

Was natürlich an dem Abschied des Showmasters lag, aber natürlich auch an den großartigen Gästen, die der 73-Jährige zu seiner letzten Sendung einlud: Neben Helene Fischer und Shirin David, die ihr Duett auf der Bühne preisgaben, nahmen Stars wie Cher, Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer auf der berühmten Couch Platz. Zu welchem Zeitpunkt die Quotenspitze erreicht wurde und vor allem wer dafür sorgte, verrät nun "Bild".