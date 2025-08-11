Thommy Schmelz: Nach 7 Wochen im Krankenhaus – Ehefrau Kathrin meldet sich

Zwar sei Thommy noch sehr schwach und schlafe noch viel. Aber sie können ein wenig aufatmen. Denn die ersten Röntgenbilder haben gezeigt, "dass die Pilze zumindest nicht weitergewachsen sind, sich nicht weiter ausgedehnt haben auf der Lunge." Kathrin gibt die Hoffnung nicht auf! "Wir hoffen jetzt, dass das ein Zeichen ist, dass die richtige Medikation gefunden wurde."