Thorsten Legat: Bittere Tränen nach dem Dschungelcamp-Aus!

Aber von Anfang an: Am 13. Dschungel-Tag müssen Mola und Eric in der Dschungelprüfung gegen Thorsten und Gigi Birofio (25) antreten. Das erste Team gewinnt und darf entscheiden, wer das Camp verlassen muss! "Für einen der beiden Verlierer ist der Dschungel beendet – sofort", verkündet Sonja Zietlow (56) mit ernster Miene.

"Wir haben unsere Entscheidung getroffen", erklärt Eric und wirft kurz darauf Thorsten aus dem Camp. "Alles gut", sagt dieser nur, kann seine Tränen kurz nach dem Aus aber doch nicht mehr zurückhalten. "Das war’s. Das ist das Ende der Reise. Ich hab's gelebt. Ich hab's geliebt", klagt er.

Trotzdem versichert er, dem zukünftigen Sieger die Dschungelkrone sehr zu gönnen. An seinem Schmerz ändert das leider trotzdem nichts. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt alles vorbeigeht. Ich habe die ganzen Jahre danach gelebt. Ich kenne diesen Moment ja. Aber da ist so ein Herzschmerz drin bei mir", schluchzt er.

Gigi freut sich derweil darüber, dass er noch dabei ist. "Ich glaube, Thorsten hätte gar nicht damit gerechnet, zu verlieren", sagt er. Doch für Eric stand fest, dass Thorsten gehen muss. "Heute war er sich zu sicher. Er hat heute so viele grenzüberschreitenden Sachen gesagt. Nee. So nicht", poltert er, während Mola zustimmend nickt. Auweia ...